Светлана Лобода предстала в вышиванке и исполнила рэп на украинском языке

Экс-солистка поп-группы "ВИА Гры", украинская певица Светлана Лобода сменила амплуа и музыкальный репертуар. Теперь, как оказалось, артистка себе не позволяет выступать в одних трусах или с оголенной грудью. Исполнительница "Суперзвезды" исполняет исключительно композиции на родном языке и в традиционной украинской одежде.

В последнее время Лобода, которая резко потеряла все источника доходов в России, демонстрирует патриотическую позицию. В своем последнем видеоклипе Светлана поменяла сразу два образа. Сперва артистка снялась в вышиванке, а затем примерила образ "хозяйки медной горы", появившись в зеленой шубе. Поклонники так и не поняли, о чем песня, поскольку вокалистка читала рэп.