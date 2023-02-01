Украинская певица Анна Седокова получила серьезную травму руки при попытке разнять дерущихся собак

Бывшая участница поп-группы «ВИА Гра» Анна Седокова живет вместе с супругом Янисом Тиммой и двумя собаками. Домашние питомцы иногда конфликтуют между собой.

На днях артистка рассказала фанатам в соцсетях о том, что она получила серьезную травму после одной из таких ситуаций. Животные Анны не смогли поделить между собой еду и начали драться. Исполнительница решила разнять их, впоследствии чего сильно поранила руку.

Теперь понимаю, почему людей пытают их, вырывают им ногти. Ни к чему не могу притронуться, правая рука... Любое касание к пальцу вызывает жуткую боль.

Несмотря на это, Седокова не долго обижалась на питомцев. По словам вокалистки, у нее с собаками есть особая связь, из-за которой они для нее как родные дети.