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Украинская певица Анна Седокова получила серьезную травму руки при попытке разнять дерущихся собак

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Украинская певица Анна Седокова получила серьезную травму руки при попытке разнять дерущихся собак
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Фото из открытых источников

Бывшая участница поп-группы «ВИА Гра» Анна Седокова живет вместе с супругом Янисом Тиммой и двумя собаками. Домашние питомцы иногда конфликтуют между собой.

На днях артистка рассказала фанатам в соцсетях о том, что она получила серьезную травму после одной из таких ситуаций. Животные Анны не смогли поделить между собой еду и начали драться. Исполнительница решила разнять их, впоследствии чего сильно поранила руку.

Теперь понимаю, почему людей пытают их, вырывают им ногти. Ни к чему не могу притронуться, правая рука... Любое касание к пальцу вызывает жуткую боль.

Несмотря на это, Седокова не долго обижалась на питомцев. По словам вокалистки, у нее с собаками есть особая связь, из-за которой они для нее как родные дети.

 

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