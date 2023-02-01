В марте 2023 рэпер Рич даст концерты в Петербурге и Москве

Рэп-исполнитель Ричард Семашков, более известный известный как рэпер Рич, выступит с большими сольным концертами под названием «Черное на белом» в Петербурге и Москве.

Как стало известно, музыкант представит публике свои самые популярные песни, в том числе хит «Танцевать», а также трек «Грязная работа». Помимо того, прозвучат композиции из его нового альбома под названием «Культура отмены». Он вышел в конце ноября.

В своём Телеграм-канале Рич написал, что он поет в песнях о том, как россияне проживали минувший год, что они чувствовали и за что больше всего переживали.

Добавим, что выступление в клубе Aglomerat в Москве состоится 4 марта. Уже 5 марта у артиста запланирована программа в «Космонавте» в Питере. Эти выступления станут музыкальными и театральными перформансами, добави рэпер Рич.