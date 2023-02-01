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Влад Соколовский прокомментировал свое возможное участие в новом сезоне шоу «Маска»

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Влад Соколовский прокомментировал свое возможное участие в новом сезоне шоу «Маска»
Знаменитости
Фото из открытых источников

Новый сезон телевизионного шоу «Маска» выйдет на экраны уже 12 февраля. Зрители снова будут угадывать, кто прячется за масками тех или иных персонажей.

По правилам проекта, приглашенные знаменитости выступают под масками, не имея права рассказывать о участии в проекте даже домочадцам. Фанаты Влада Соколовского захотели выяснить, появится ли экс-участник «БиСа» в новом сезоне.

Как ответил певец, он заочно не единожды оказывался на сцене шоу «Маска», поскольку в каждом третьем участнике судьи видели его. Артист безумно рад тому, что пока не тратит время и силы на данный проект, хотя и не отрицает, что когда-нибудь спрячется под костюмом и выйдет на знаменитую сцену.

Также стало известно, какие костюмы зрители увидят на этот раз. Так, появятся маски Гусеницы, Скорпиона, Пуделя, Ворона, Феникса, Хомяка, Горностая, Дикобраза, Мамонтенка, Пиковой дамы, Мандрила, Шаурмы, Лисенка, Скунса.

 

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