51-летняя Нонна Гришаева сообщила, что она впервые стала бабушкой

Недавно в средствах массовой информации появилась информация о начале съемок нового сезона телесериала «Папины дочки». Сюжет многосерийного фильма расскажет зрителям о многодетном отце-одиночке Венике, которого бросила жена Даша. Фотографиями со съемочной площадки поделилась актриса Нона Гришаева. Она поделилась с фанатами новостью.

«Пускай не в жизни, хотя на съемочной площадке стала четырежды бабушкой!», — пошутила артистка.

Гришаева встретила давних коллег по цеху, с которыми она работала еще десять лет назад. В то время как-раз когда выходил оригинальный сериал, который покорил большое количество зрителей в стране.

Добавим, что 51-летняя актриса в браке воспитывает двоих детей. Она с нетерпением ждет, когда у ее 26-летней дочери Анастасии и 16-летнего сына Ильи появятся наследники.