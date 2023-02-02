Руководитель нижней палаты российского законодательного органа Володин выразил мнение, что случится с танками, которые нынешнее политическое руководство Германии собирается поставлять киевскому режиму. Об этом он написал в своем телеграмм канале.

Володин напомнил, что 2 февраля 80 лет назад завершилась битва под Сталинградом, в которой были разгромлены немецкие войска и после которой советская армия продолжала наступать, пока не был взят Берлин. Руководитель государственной думы считает, что нынешнему политическому руководству Германии следует вспомнить этот исторический урок.

Володин полагает, что танки, которые немецкие политические власти собираются поставлять киевскому режиму, будут уничтожены так же, как и военные машины фашистской Германии.

«Их участь окажется такой же, как 80 лет назад. «Леопарды» будут сожжены, повторив судьбу фашистских «Тигров», – написал он.