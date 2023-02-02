Маккарти заявил о своей позиции по Тайваню

Руководитель нижней палаты американского законодательного органа Маккарти сделал заявление по вопросу своих поездок на Тайвань. Он считает, что если будет принято такое решение, то отправится визитом на этот остров. Такое заявление спикер палаты представителей сделал после встречи с американским президентом Байденом.

Ранее китайские политические власти заявляли протест против посещения представителями политического руководства США Тайваня, который официальный Пекин считает своей государственной территорией. В 2022 году на острове побывала с визитом Пилоси, ранее занимавшая должность руководителя палаты представителей. После этого Китай провел военные учения около Тайваня. Однако Маккарти заявил, что не станет считаться с протестами со стороны китайского политического руководства.