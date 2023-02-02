Актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов призвал не пускать Чулпан Хаматову в Россию без покаяния

Актер и депутат Госдумы России Дмитрий Певцов уверен в том, что артисты, сбежавшие из страны, захотят вернуться назад в РФ, поскольку за рубежом они никому не нужны. Но пускать таких знаменитостей "без покаяния" он считает неправильным.

Как заявил политик в эфире передачи "Жизнь и судьба", уехавшие после СВО звезды ставят личные нужды и потребности превыше всего, поэтому говорят то, что приказывают другие. Принимать обратно этих лиц нужно, но лишь после того, как они искренне "покаются", иначе запретить им въезд в страну.

"Нужно делать это, пока идет историческое, тектоническое движение в виде СВО, такие вещи нужно определять, нужно конкретизировать в виде законопроектов. В том числе вносить что-то в Конституцию. Хотя бы на время проведения спецоперации", - сказал Певцов.

Также Дмитрий добавил, что таким поведением Хаматова лишь доказала приверженность к "двоедушному милосердию", которое она проявляет в фонде "Подари жизнь". Политик считает, что Чулпан всегда интересовало не благополучие других, а не собственная значимость.