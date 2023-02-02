Алексей Глызин похвалил рэпера Хабиба за его харизматичность

Как отметил певец, в последнее время мало поющих артистов среди молодых популярных исполнителей. Он считает, что на отечественной сцене сейчас есть немало «фриков». Такая тенденция его совсем не радует.

Но ему пришлась по душе музыкальная группа из Казани Dabro и рэпер Хабиб. Также Глызин подчеркнул, что рэп-исполнитель «достаточно харизматичен».

Отметим, что Хабиб Шарипов ведет аккаунты в ТикТок и многих соцсетях. Изначально парень писал песни для души, однако затем стал писать кавер-версии знаменитых исполнителей. Его творчество нынче считается креативным и неординарным.

Помимо студийной деятельности, Хабиб занимается гастролями по стране. Среди последних наград артиста нужно отметить такие премии как «Жара Music Awards 2022».

Алексей Глызин рассказал о харизматичности рэпера Хабиба. По словам заслуженного артиста РФ, он ценит молодые таланты.



