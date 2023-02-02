Борис Акунин заявил о том, что в прокуратуре выдвинули требования к театрам убрать со всех афиш его имя. В социальных сетях прославленный писатель заявил, что об этом этом ему рассказали источники в одном из театров.

«Сегодня еще из одного театра позвонили, где идет постановка по моей книге. Прокуратура рекомендует снять имя автора спектакля, иначе будут у всех неприятности. Что же делать, спрашивает бедный театр: снимать имя либо закрывать спектакль. Конечно же, снимайте спектакль, отвечаю я»,— написал Борис Акунин.

Он уточнил, что никакого дохода с показа по произведениям не получает.

Напомним, Акунин более 15 лет активно критикует российские власти. В феврале 2022 года он публично осудил СВО на Украине. Летом минувшего года его книги сняли с продаж в некоторых книжных магазинах.