Ираклий Пирцхалава признался, что попал на «Фабрику звезд-2» благодаря участнику с ВИЧ

Певец Ираклий Пирцхалава, который многим известен как участник второго сезона проекта «Фабрика звезд-2», впервые рассказал, что он мог и вовсе не попасть в нашумевшее на всю страну шоу.

В одном из своих последних интервью исполнитель признался, что он прошел отбор на вокальный проект лишь благодаря ВИЧ-инфекции, которую у его конкурента обнаружили. Тем самым артист занял его место.

«Вообще-то я не должен был быть попасть на „Фабрику…“ Один человек тогда не прошел ее, ведь у него обнаружили ВИЧ», — вспомнил Ираклий.