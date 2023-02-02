Юлия Проскурякова заявила, что композитор Игорь Николаев сейчас проходит плановое обследование

Юлия Проскурякова впервые вышла на связь с журналистами и своими поклонниками. Она попросила СМИ оставить ее и ее семью в покое. Жена композитора возмущена тем, что кто-то пишет недостоверные факты и распускает слухи о здоровье знаменитого композитора.

Известие о том, что артиста в тяжелом состоянии доставили в больницу из-за проблем с сердцем и подозрением на инфаркт вызвало у общественности панику. Позже репортеры и Телеграм-каналы написали, что он якобы перенес операцию.

«Уже Игорь дал официальный комментарий, только им это не нужно… Пишут страсти про инфаркты, что при смерти, что между жизнью и смертью. Ничего позитивного не пишут. Еще звонят организаторам и спрашивают, будут ли отменять концерты. Очень позитивно, правда же! Это все происходит после официального комментария Игоря! Он на звонок ответил, но все равно мало», — возмутилась Юлия Проскурякова.

Жена Николаева добавила, что ее супруг в настоящее время проходит плановое обследование и волноваться не стоит.