Концерт российского пианиста Дениса Мацуева в Вене отменили без объяснения причин

Концерт, который вскоре должен был состояться в Вене, пианиста Дениса Мацуева отменили без каких-либо объяснений причин. Об этом вчера сообщило издание Slipped Disc, ссылаясь на концертный зал Wiener Konzerthaus.

Вместо уроженца Иркутска, по предварительным данным, выступит другой пианист - Александр Канторов из Франции, который раньше уже давал благотворительные выступления для Украины.

По информации, поступившей из обращения директора центра классической музыки «Концертхаус» в Вене Матиаса Наске, которое было опубликовано на главной странице официального сайта организации, учреждение не предоставляется тем артистам, которые активно поддерживают СВО РФ.

Добавим, что концерт пианиста Дениса Мацуева был запланирован на 16 февраля.