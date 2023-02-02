Михаил Швыдкой заявил, что Россия не будет отменять мировую культуру в отличие от Запада

Специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой сообщил, что РФ не будет отменять мировую культуру и зеркально действовать, реагируя на запреты со стороны стран Запада.

Как сообщил политик, 4 и 5 февраля 2023 года в Москве пройдет посвященный творчеству композитора Раймонда Паулса концерт. Организаторы мероприятия планировали пригласить самого маэстро, но на Западе началась активная отмена русской культуры, а соседи из Прибалтики оказались инициаторами этого процесса.

Но российское государство не будет отменять мировую культуру в ответ на многочисленные попытки ликвидировать русскую. Композиции Паулса были очень популярыми в СССР, приобрели всесоюзную популярность, а сам он - часть истории.

Швыдкой добавил, что на концерт маэстро не приглашали, поскольку в Латвии это может спровоцировать шквал негатива. По мнению спецпредставителя главы страны, для него это боль, но он уважает латвийского композитора и не хочет спровоцировать лишние проблемы.