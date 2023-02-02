МК: Комиссия Совфеда РФ возмущена современным кинематографом с зомби о блокадном Ленинграде

2 февраля 2023 года комиссия Совфеда РФ обсудила достижения культурного суверенитета. Российские сенаторы высказали свое мнение, как формировать в стране культурную идентичность.

Маргарита Павлова сообщила, что в день освобождения Ленинграда от блокады на российском телеканал был показан кинофильм Андрея Зайцева под названием «Блокадный дневник». В ленте ленинградцы были представлены не в виде не героев, а в виде зомби. Сенатор спросила, кто читал сценарий фильма.

Замминистра культуры Надежда Преподобная претензию переадресовала профильному департаменту Минкультуры. Сенатор Евгений Савченко подчеркнул, что в мире развернулась война за информированность молодежи, отметив, что он проехал по Тверской улице и заметил, что вывесок на латинице менее половины, а в столичных ресторанах слышны хиты преимущественно на английском языке.