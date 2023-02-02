МК: Певица Наташа Королева опровергла слова Волочковой о ее разводе с Тарзаном

Несколько недель общественность обсуждает развод Наташи Королевой и Сергея Глушко (Тарзана). О том, что супруги больше не вместе, сперва заявил Павел Воля. Затем Анастасия Волочкова сообщила, пара с весны не живет вместе.

Но певица развеяла все слухи поклоннков и догадки СМИ.

О том, что сказал Воля, я ничего не знаю. Программу с Волочковой также не смотрела. Мне написал кто-то об этом. Ничего не поняла сперва. Затем мне говорят: «Настя сказала!». А, Настя! Ей можно говорить, пусть рассказывает.

Королева добавила, что никто не разводился и расставаться не собирается. Более того, у пары вскоре намечается серьезная дата.

У нас прекрасно все: тишь, гладь, Божья благодать. В этом году будем отмечать 20 лет брака. Но на самом деле мы вместе 22 года. За это время нас «разводили» много раз, а мы продолжаем вместе наслаждаться жизнью!