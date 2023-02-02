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Настя Ивлеева рассказала о самой сложной для нее сцене в сериале Молочникова «Монастырь»

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Настя Ивлеева рассказала о самой сложной для нее сцене в сериале Молочникова «Монастырь»
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Фото из открытых источников

Блогерша и телеведущая Настя Ивлеева в своей социальной сети написала о самой сложной сцене, которую ей пришлось сыграть в сериале режиссера Александра Молочникова «Монастырь».

Как отмечает звезда, по мере съемок в многосерийном фильме она «прониклась персонажем», поэтому постаралась каждый момент сделать особенным.

«Хотя был момент, когда узнаю о смерти Пантелеймоны, я его выделю особенно», — написала девушка в личном микроблоге.

По сюжету сериала, героиня Насти — яркая тусовщица по имени Маша решила отдохнуть в Эмиратах, где себе не отказывает ни в чем. В том числе она имела связь с подругой Ангелиной и еще несколько случайных знакомств.

Видео с оргией сливают в Сеть, в результате чего девушка впала в немилость к супругу Ангелины Николаю. Он объявляет на нее настоящую охоту. Добравшись назад в Россию, Маша начинает скрываться в монастыре от преследователей.

 

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