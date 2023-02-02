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Не вирус и не бактерия. Над человечеством нависла новая смертельная угроза

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Не вирус и не бактерия. Над человечеством нависла новая смертельная угроза
Здоровье
Фото из открытых источников

Американские ученые предупреждают о смертельной опасности глобального потепления. Они прогнозируют прогрессирование паразитарных грибков. Дело в том, что постепенная смена климата приводит к мутации грибковых инфекций. Не исключено, что затем споры, которые попадают в живых существ, растут в организме и в итоге полностью захватывают его.

По такому сценарию в сюжете популярной игры люди превращаются в зомби. Но исследования показали, что этот гриб не так опасен. Тем не менее, есть некоторые микозы (инфекционные болезни, возникающие от паразитарных грибов), которые могут затронуть человеческую кровь, мозг и легкие.

Глобальное потепление лишь способствует распространению дрожжей, именуемых Candida auris. Грибковый патоген Cryptococcus deneoformans умеет хорошо адаптироваться к теплу, кроме того, из-за активного употребления антибиотиков данная ситуация со временем может усугубиться. Рост количества грибковых инфекций активно продолжается не только в России, но и в целом мире, поэтому ученые заключают, что в будущем над человечеством нависнет новая угроза.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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