Олег Газманов подверг жесткой критике Меладзе, поддержавшего Украину на концерте в Дубае

На новогодние праздники Валерий Меладзе оказался в центре скандала из-за концерта в Дубае. Он ответил на лозунг зрителя "Слава Украине".

Ранее на этом мероприятии выступил Олег Газманов. Артиста тоже проукраинские зрители попытались спровоцировать. Но певец на эти провокацию не поддался.

В программе "Жизнь и судьба" с Борисом Корчевниковым Газманов решил прокомментировать поступок коллеги. Он отметил, что никого не имеет права осуждать за сделанный выбор.

"Не знаю, что чувствовал тогда, но если меня попытались бы заставить что-либо выкрикнуть, меня точно никто бы не заставил этого сделать ни за какие деньги. Бог судья ему, это его выбор", — сказал исполнитель.

Также он отметил, что когда закончится СВО, россияне, возможно, простят тех, кто не поддержал свою страну. Но военнослужащие, которые вернулись с передовой, этого не смогут никогда сделать.