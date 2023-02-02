Недавно актер Оскар Кучера дал развернутое интервью Юрию Дудю* (в России признан иноагнтом). После беседы на артиста обрушился шквал критики. Сам Оскар не жалеет, что он согласился пообщаться с тем человеком, который по-другому мыслит и после разговора сделал для себя даже некоторые выводы.

Как отметил 48-летний Кучера, он попытался разговаривать с Дудем*, как с человеком, который может слышать и способен сомневаться. Однако его безапелляционность и уверенность сбили с толку. Актер считает, что сделал для себя важные выводы на всю жизнь: не нужно говорить с тем, кто тебя не хочет услышать.