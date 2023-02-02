Недавно актер Оскар Кучера дал развернутое интервью Юрию Дудю* (в России признан иноагнтом). После беседы на артиста обрушился шквал критики. Сам Оскар не жалеет, что он согласился пообщаться с тем человеком, который по-другому мыслит и после разговора сделал для себя даже некоторые выводы.
Как отметил 48-летний Кучера, он попытался разговаривать с Дудем*, как с человеком, который может слышать и способен сомневаться. Однако его безапелляционность и уверенность сбили с толку. Актер считает, что сделал для себя важные выводы на всю жизнь: не нужно говорить с тем, кто тебя не хочет услышать.
"Когда в стан врага идешь, то следует хотя бронежилет надеть, даже если пригласили тебя на чай. Теперь сам его бы с удовольствием пригласил на интервью. Открыто обозначил бы тему возможного разговора, не прикрываясь при этом мишурой. Юра, ну что, поговорим?" - заявил артист.
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