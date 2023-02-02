Бойцы подразделения ЧВК «Вагнер» освободили населенный пункт Николаевка. Соответствующую информацию опубликовала пресс-служба предпринимателя Евгения Пригожина.

«Музыканты» предоставили видео из освобожденной Николаевки. На кадрах двое бойцов с гитарой и черной растяжкой с символом ЧВК «Вагнер» заявляют о взятии под контроль населенного пункта.

«"Вагнер" рулит. Николаевка наша, парни!», — говорит один из бойцов.

Ранее Евгений Пригожин сообщил об полном взятии под контроль населенных пунктов Сакко и Ванцетти.