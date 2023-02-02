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Пользователи Сети обсуждают увольнение Екатерины Варнавы из театра Crave в Москве

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Пользователи Сети обсуждают увольнение Екатерины Варнавы из театра Crave в Москве
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Фото из открытых источников

В июне 2022 года в Сети появились слухи о том, что Екатерина Варнава и Александр Молочников сыграли свадьбу. Но буквально через несколько недель стало известно о расставании пары. Как выяснилось, актриса решила выйти замуж за режиссера лишь из-за возможности уехать из РФ и получить гражданство США. Но на эмиграцию в Америку она не решилась.

Сразу же после развода в театральной карьере Екатерины случился кризис. Ее телешоу «Абсолютно нога» и вовсе отменили. Спектакль Варнавы шел в театре практически год, но внезапно его убрали из всех афиш. Поклонники Варнавы долго гадали, почему шоу отменили. Некоторые поклонники предположили, что артистка устала. Другие фанаты уверены, что виноват Молочников. Но накануне появилась еще одна версия о том, почему знаменитость потеряла работу.

«Лишнего она напостила, а себя не жалела, а нужно было», - рассказал источник, пожелавший остаться неизвестным.

 

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