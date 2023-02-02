Режиссер Зеленов рассказал, почему Немоляева долго отказывалась от роли в фильме «12 стульев»

Светлана Немоляева, народная артистка РСФСР, вернулась к съемкам фильма «12 стульев». Режиссер картины Петр Зеленов в интервью рассказал, что актрису пришлось очень долго уговаривать. Ей не нравилась ее роль, поскольку в кадре нужно будет «умирать».

«На роль тещи, спрятавшей бриллианты в стуле гамбсовского гарнитура, пригласил Немоляеву. Она долго отказывалась: Светлана Владимировна не хотела в кадре умирать. Но мы убедили, сказав, что умирает не по-настоящему», — признается режиссер.

Зеленов собранный актерский состав назвал «замечательным», добавив, что в фильме есть много комических сцен в стиле трюкового кино.

Однако это весьма затратно с точки зрения производства, поэтому данный проект некоторое время имел финансовые трудности. Сейчас же продюсеры картины активно ищут финансовую поддержку. Только после этого можно будет приступать к съемкам.



