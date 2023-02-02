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Родители 2-летнего Миши Бахтина со СМА добиваются, чтобы его продолжали лечить

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Родители 2-летнего Миши Бахтина со СМА добиваются, чтобы его продолжали лечить
Здоровье
Фото из открытых источников

Родители Миши Бахтина со спинальной мышечной атрофией (СМА) от уральских чиновников и врачей добиваются лечения своего 2-летнего сына. Мальчик родился в 2020 году, а в январе 2021 ему назначили пожизненную терапию «Спинразой».

В феврале Мише сделали первый укол «Золгенсма» за 160 миллионов, на который собирали деньги благотворительные организации и простые люди. После этого в Минздраве Свердловской области и ОДКБ в дальнейшей терапии «Спинразой» родителям отказали.

Весной 2021 года семья подала в суд. После 11 заседаний родители получили решение в свою пользу. Суд обязал Минздрав обеспечить больного мальчика «Спинразой». Решение должны были исполнить немедленно, хотя чиновники подали апелляцию. Проиграв и ее, они направили кассационную жалобу.

В целом, в битвах с Минздравом РФ прошло уже полтора года. Все это время мальчик не получал лечения. Но родители не намерены здаваться. Они уже направили запрос в Минздрав Свердловской области, попросив сообщить, когда исполнят решение суда.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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