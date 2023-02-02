Сарик Андреасян займётся экранизацией книги Успенского «Дядя Федор, пес и кот»

Режиссер Сарик Андреасян объявил в своих социальных сетях о том, что он получил права на экранизацию книги Успенского «Дядя Федор, пес и кот». Это первая из цикла писателя о Простоквашино, а также его обитателях.

Последние несколько месяцев вели переговоры о приобретении прав на экранизацию книги «Дядя Фёдор, Пёс и Кот». Хотел сказать бы огромное спасибо Елене Успенской за доверие! Теперь мы можим объявить о том, что будет кинофильм о приключениях дяди Фёдора в Простоквашино. В следующем году приступаем к съёмкам! Спасибо всем! Обещаем не подвести ожидания взрослых и детей со всей страны! , — заявил постановщик, для которого это не первый опыт в детском кино, хотя предыдущие попытки оказались сомнительными.

По всей видимости, снимать фильм будут с живыми актерами. Это не очередное анимационное прочтение. Съемки «Простоквашино» стартуют уже в 2024 году.