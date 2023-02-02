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Системная критика и проблемы региона не мешают свердловским чиновникам «жировать» за счет казны

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Системная критика и проблемы региона не мешают свердловским чиновникам «жировать» за счет казны
В России
Фото из открытых источников

По данным новостного ресурса «Главный канал Екатеринбурга», в 2023 году месячные затраты на содержание свердловских чиновников составят 121 млн 410 тыс. 752 рубля. В данной сумме не учтены премии. В целом за год на зарплаты госслужащим истратят почти 1,5 млрд рублей. Весомых причин платить управленческому аппарату такие большие деньги нет, поскольку в регионе отмечается негативная динамика в политико-управленческом блоке.

Так, СМИ заметили, что чиновники Свердловской области в последнее время становятся объектами критики из-за нежелания заниматься городскими проблемами. В некоторых случаях деятельность «управленцев» и вовсе носила вредоносный характер. Например, в регионе, несмотря на рост бюджета, был резко сокращен объем помощи детям с инвалидностью.

Стоит обратить внимание и на качество политико-управленческого блока. В региональных рейтингах Свердловская область занимает 45 место, что на 3 позиции ниже, чем в прошлом году. По информации источников, «деградация» началась после предвыборной кампании главы Евгения Куйвашева, поскольку все ресурсы были израсходованы и, следовательно, на развитие региона средств почти не осталось.

Сам губернатор уже после выборов отметился неэффективным управлением регионом. Он дистанцировался от проблем простых жителей, а вместо их урегулирования решил отправиться в отпуск.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

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