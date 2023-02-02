StarHit: Алексей Панин сообщил о неприязни к Бондарчуку и об уважении к Михалкову

Между знаменитым актером Алексеем Паниным и кинорежиссером Федором Бондарчуком возник конфликт. По словам артиста, ссора возникла из-за того, что он не захотел сотрудничать с режиссером. Звезда «Жмурок» на днях поделился подробностями разногласий.

«Федора Бондарчука я просто терпеть не могу. У нас были конфликты: я ранее отказался сниматься в его фильме, он уломал меня, потом все сцены со мной он вырезал — таким образом решил отомстить. Поэтому у нас не теплые отношения, даже можно сказать лицемерные. Когда встречаемся, то обнимается, хотя друг друга мы не любим», - заявил Панин журналисту Илье Малиновскому.

Зато о Никите Михалкове артист отзывается с уважением.

«Он является великим режиссером. Михалков, который сейчас, и тот Михалков — это два разных человека для меня. Того Михалкова люблю», —добавил Алексей.