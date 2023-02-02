«StarHit»: Супруга умершего от рака Пономаренко проинформировала о его последних днях

40 дней прошло после смерти Александра Пономаренко. Юморист сгорел от рака. Рядом с участником «Кривого зеркала» рядом находилась все это время его верная супруга Анна.

По словам друзей и родных, если бы не она, то артист ушел бы из жизни намного быстрее. Последние минуты жизни женщина также была рядом. Как рассказала вдова на программе «МАЛАХОВ» на телеканале «Россия 1», «она целовала его руки пока они еще были теплые, слышала последний вдох... »

Воспоминаниями также поделился брат-близнец. Валерий был рядом в тот момент, когда его брат умер. По словам юмориста, где-то за два дня до кончины его спрашивали: «Как себя чувствуешь?» Александр отвечал «нормально». Он старался всех смешить. Затем перестал говорить, а только кивал головой и моргал глазами. Анна призналась, что никогда покойный муж не говорил о том, что переживал. Лишь сыну за неделю до смерти сказал: «Испытываю нечеловеческую боль». А дочери отправил сообщение, в котором попросил исповедоваться у батюшки.