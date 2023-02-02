Третий брат Пономаренко Иван: «Саша приснился мне до смерти и сказал: «Валеру не бросай»

Александр Пономаренко, который скоропостижно умер в конце 2022 года, не смог побороть рак четвертой степени. Даже дорогостоящее лечение за рубежом не помогло артисту.

Первым о беде в семье братьев-близнецов рассказал Андрей Малахов. Оказалось, что он долго выпрашивал разрешения для того, чтобы рассказать всей стране о трагедии. Когда юмористы дали согласие на съемку, то съемочная группа сразу же отправилась в Ростов, где проходил химиотерапию Пономаренко.

Выяснилось, что в семье есть еще третий брат Иван. Публика не знала о его существовании 42 года. Судьба мужчины отличалась от его знаменитых родственников. Иван работал на заводе, а впервые появился на больших экранах в студии Малахова. Мужчина живет с мамой.

«18 декабря 2022 года я последний раз видел Сашу. Думал, что это пройдет. А затем старший брат позвонил мне, рассказал… Меня в пот бросило, стало плохо на сердце, покатились слезы. Саша приходил ко мне во сне еще до смерти. Тогда сказал: «брата не бросай, береги его», – вспоминает Иван.