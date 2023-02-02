В феврале 2023 года выйдут сериалы «Комплекс бога», «Фишер», «Раневская», «Содержанки» и «Шаляпин»

Минздрав России выпустил новую версию клинических рекомендаций по защите от гриппа. Ведомство скорректировало методы лечения и профилактики
Специалисты региональной энергетической компании Свердловской области решили пояснить, как теперь будут начислять оплату при помощи памяток,
Местным жителям в Екатеринбурге выставили счёт за потребление электроэнергии по отмененному тарифу. О такой проблеме сообщили жильцы дома на улице
Режиссер России Петр Зеленов решил впервые прокомментировать увольнение знаменитого российского актера театра и кино Дмитрия Назарова из проекта под
Украинская эстрадная певица Ани Лорак готовится к релизу нового альбома. Как намекнула поп-дива, поклонников ждет настоящий сюрприз уже 21 апреля
Режиссер Петр Зеленов, работающий над новой экранизацией фильма «12 стульев», отказался работать с Дмитрием Назаровым. Кинематографист убежден, что
Как пишет сегодня издание E1.RU, жители Екатеринбурга возмущены высокой стоимостью овощей в местных магазинах. Продавцы за огурцы и помидоры просят
Предприимчивый петербуржец по имени Денис смог обойти запрет на нахождение в Финляндии. В ожидании автобуса до города он перехитрил финнов, которые
В Нижнем Тагиле уже вторые сутки подряд ведутся поиски пропавшего 11-летнего мальчика. Ярослав Гельд не вернулся домой из школы 31 января. Последний
Французский политик Филиппо, являющийся одним из лидеров оппозиционного движения в государстве, выступил с критикой президента Макрона после его
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