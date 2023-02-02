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В феврале 2023 года выйдут сериалы «Комплекс бога», «Фишер», «Раневская», «Содержанки» и «Шаляпин»

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В феврале 2023 года выйдут сериалы «Комплекс бога», «Фишер», «Раневская», «Содержанки» и «Шаляпин»
Знаменитости
Фото из открытых источников

Российские сериалы завоевывают эфирное пространство — от телеканалов до стриминга. В феврале зрителя ждут такие популярные сериалы как:

Космический сай-фай о переселении человечества «Ковчег» — с 1 февраля 2023, Syfy/Peacoc.

Триллер о противостоянии психиатра и пациента «Комплекс бога» — с 3 февраля 2023, KION.

Индийский ремейк испанской «Элиты» «Класс» — с 3 февраля 2023, Netflix.

Экранизация романа Энн Наполитано «Милый Эдвард» — c 3 февраля 2023, Apple TV+

Триллер «Фишер» про советского маньяка — с 8 февраля 2023, Wink.

Биография «Раневская» величайшей актрисы XX века — с 8 февраля 2023, KION.

Криминальная ретродрама «Закон Лидии Поэт» — с 15 февраля 2023, Netflix.

«Содержанки. Перезагрузка»  — с 16 февраля 2023, START.

«Антология русского хоррора: Красный состав» - с 16 февраля 2023, more.tv/«Кинопоиск».

Фэнтези-драма «Карнивал Роу» — с 17 февраля 2023, Amazon Prime Video.

Драма «Здравствуй, будущее!» / «Hello Tomorrow!»  — с 17 февраля 2023, Apple TV+.

«Грязные игры»  — с 19 февраля 2023, ABC.

«Мастера вечеринок»  — с 24 февраля 2023, Starz.

Триллер «Связь» / «Liaison»  — c 24 февраля 2023, Apple TV+.

Триллер «The Consultant» — с 24 февраля 2023, Amazon Prime Video.

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