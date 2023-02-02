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Зрители ЦКЗ в Волгограде провели два часа в ожидании президента Владимира Путина

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Зрители ЦКЗ в Волгограде провели два часа в ожидании президента Владимира Путина
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Фото из открытых источников

Жители Волгограда, которые пришли на гала-концерт в ЦКЗ (Центральный концертный зал), два часа ждали начала данного мероприятия. Концерт, приуроченный к 80-летию победы в Сталинградской битве, должен был начаться еще в 15.00. Однако ради главного гостя — президента РФ Владимира Владимировича Путина зрителям пришлось ждать.

Кортеж президента Российской Федерации промчался по пустынному бульвару им. Жукова примерно в 16.45. Праздничное выступление началось только ближе к 17.00. Об этом в своем Телеграм-канале проинформировал известный волгоградский журналист Ефим Шустерман.

Набережная в это время для посещения была закрыта. Перекрыли ее перед фонтаном Дружбы народов, с того места, где заканчивается Аллея Героев.

Примечательно, что правоохранительные органы, стоявшие в оцеплении, сообщили, что они не знают ничего об ограничении.

 

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