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Белик сделал заявление о политике США по отношению к украинцам

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Белик сделал заявление о политике США по отношению к украинцам
В Мире
Фото из открытых источников

Представитель нижней палаты российского законодательного органа Белик сделал заявление о том положении, в которое американские политические власти поставили украинский народ. Он полагает, что население Украины в результате кризиса сокращается и эта тенденция продолжается.

Депутат государственной думы считает, что политическое руководство США стремится действовать против Российской Федерации, используя другие народы и государства. В нынешнем кризисе это украинцы. Белик отметил, что представители американских политических властей своими решениями способствуют участию все большего количества украинцев в противостоянии. Он также выразил мнение, что со временем США увеличат количество иностранных наемников.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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