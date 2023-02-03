Представитель нижней палаты российского законодательного органа Белик сделал заявление о том положении, в которое американские политические власти поставили украинский народ. Он полагает, что население Украины в результате кризиса сокращается и эта тенденция продолжается.

Депутат государственной думы считает, что политическое руководство США стремится действовать против Российской Федерации, используя другие народы и государства. В нынешнем кризисе это украинцы. Белик отметил, что представители американских политических властей своими решениями способствуют участию все большего количества украинцев в противостоянии. Он также выразил мнение, что со временем США увеличат количество иностранных наемников.