63-летняя телеведущая Лариса Гузеева внезапно уехала из России и объявилась в Израиле

Лариса Гузеева, знаменитая российская актриса театра и кино, вместе со своим супругом, предпринимателем Игорем Бухаровым внезапно покинула Россию. Выяснилось, что звездные супруги улетели из РФ за рубеж.

В своих социальных сетях 63-летняя артистка опубликовала новые фотографии из апартаментов в одном из отелей Израиля.

«Привет, Израиль, привет, Тель-Авив. Приехали сюда на одну недельку», – написала Гузеева.

Поклонники телеведущей надеются, что актриса прилетела за границу для того чтобы отдыхать, а не из-за проблем с состоянием здоровья.

Напомним, телеведущая Роза Сябитова в августе 2022 года запретила своей коллеге покидать РФ, ведь, по ее мнению, в сложные для всех времена нужно думать о своей репутации. При этом артистка не послушала приятельницу и несколько раз улетала из страны на отдых.



