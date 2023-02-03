Актер из РФ Дмитрий Назаров решил продолжить творческую карьеру в Израиле

В минувшем месяце актера Дмитрия Назарова уволили из МХТ. Там он прослужил долгих 20 лет. После этого у звезды сериала «Кухня» началась череда неприятностей. У артиста отобрали роли в кино, все гастроли были отменены. Теперь он думает построить карьеру за границей.

Дмитрия и его жену Ольгу Васильеву решили оставить без работы после неоднократной критики СВО. Актер дал несколько интервью. В них он заявил, что не поддерживает российские власти. Артист кино также выпустил скандальные песни собственного сочинения.

А когда супруги поняли, что их репутация очернена, принялись за организацию концерта в Израиле. Стало известно, что первое выступление пройдет уже 19 марта в Нетании. Весь следующий месяц тоже расписан.

Примечательно, что сам Назаров предпочитает не обсуждать действия с репортерами. 65-летний Дмитрий Юрьевич только поет о том, что происходит в настоящий период времени в его жизни.



