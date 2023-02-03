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Актеры, которые сами сломали свою карьеру из-за проблем с законом

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Актеры, которые сами сломали свою карьеру из-за проблем с законом
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Фото из открытых источников

Профессия актера всегда являлась уважаемой. Но они, как и остальные люди, не застрахованы от неприятностей с законом.

Зою Федорову и Татьяну Окуневскую арестовали еще во время правления Сталина, дав большие тюремные сроки. После освобождения артистки нашли силы вновь заняться актерской профессией. Георгия Жженова,Арчила Гомиашвили также были арестованы в сталинские времена. После отбывания срока они построили впечатляющую карьеру в советском кинематографе. Но были такие актеры, которые оступились и пустили жизнь под откос.

К примеру, Николай Годовиков впервые получил срок в 1979 году за тунеядство. Но практически сразу после освобождения его осудили еще раз, но уже за кражу. В конце 80-х артист получил третий срок.

Валентина Малявина в 1983 была осуждена к девяти годам лишения свободы за убийство мужа. Отсидела она 4,5 года.

Михаил Ефремов отбывает наказание за смертельное ДТП. Ему присудили 7,5 лет. Какой будет его жизнь после освобождения, остается гадать.

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