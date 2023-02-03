Александра Урсуляк рассказала, как она «ужасно волновалась» на выступлении перед Пугачевой

Актриса театр и кино Александра Урсуляк впервые в беседе с журналистами издания «СтарХит» рассказал о своих переживаниях во время выступления перед 73-летней Народной артисткой Аллой Пугачевой.

По признанию Урсуляк, ей было очень важно и безумно приятно посещение Аллы Борисовной спектакля с ее участием. Но звезда «ужасно волновалась», поэтому не могла перед показом собраться. Артистке хотелось не подвести своих коллег.

«Я там распевалась, какие-то ингаляции делала, в общем нервничала по полной», — призналась актриса.

По словам Александры, после окончания концерта Пугачева и ее наследница Кристина Орбакайте решили заглянуть к труппе за кулисы. Урсуляк вспоминает, как знаменитости сказали ей много теплых и приятных слов.

«Была приятная встреча и, конечно же, очень знаменательная».