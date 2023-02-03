Антон Богданов проинформировал о совместной работе с Ольгой Картунковой в новом сериале «Сеструха»

Зрители канала "Пятница!" с нетерпением ждут выхода нового телесериала "Сеструха". В многосерийной ленте снялись Антон Богданов, который известен российским зрителям по сериалу "Реальные пацаны", а также Ольга Картункова - звезда юмористического проекта "Однажды в России" и КВН.

В беседе с корреспондентами актер рассказал о том, как прошли съемки, и как ему работалось вместе с Картунковой.

"Прекрасно мне работалось! Ольга — очень смелая, сильная, веселая и харизматичная женщина. Сцены, которые с ней сыграли вместе, получились действительно смешными! Мы дополняли друг друга, придумывая разные забавные моменты, импровизировали на площадке", - признался Антон.

Артист кино добавил, что у них с Ольгой (по сюжету фильма они взаимодействовали больше всего) сложились дружеские и теплые отношения.