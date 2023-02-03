Baby shower Лизы Моряк: молодую жену Петросяна наконец-то приняли в светской тусовке Москвы

В ноябре 2022 года 27-летняя Лиза Моряк узаконила отношения с Сариком Андреасяном. Теперь готовится кстать мамой. Скоро в семье на свет появится малыш.

Теперь пришло время вечеринки Baby Shower. По традиции она проводится незадолго до родов. Гостей Лиза собрала в одном из ресторанов Москвы, где лично контролировала, чтобы все проходило на самом высоком уровне.

Вечеринку посетили многие звезды: Анна Егоян, Севиль, Анна Пескова, Агата Муцениеце, Дарья Блохина, Евгения Линович, Анастасия Резник, Елена Пинская, Анастасия Тукмачева, Ульяна Пылаева, Регина Бурд, Алина Гильманова, Женя Малахова, Ирина Притуленко, Эмилия Вишневская и другие.

В числе приглашенных была Татьяна Брухунова. Молоду жену Петросяна очень редко встретишь на светских тусовках. Как правило женщина предпочитает походы в театр. В 2020 году комику, которому было 75 лет, она родила сына Вагана.



