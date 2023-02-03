Baby shower Лизы Моряк: молодую жену Петросяна наконец-то приняли в светской тусовке Москвы

Как рассказал порталу «МК» врач анестезиолог-реаниматолог, который пожелал сохранить анонимность, причин развития сепсиса у Костомарова и Сванидзе
Сезонный грипп вернулся в Россию, он зафиксирован почти во всех областях. Поэтому нужно вспомнить, как можно защитить себя в пору высокой вирусной
Фудблогер Александра Кленова несколько лет назад столкнулась с проблемой: у нее появились незаживающие раны в уголках рта. Никакие средства не
Как рассказал порталу «МК» врач анестезиолог-реаниматолог, который пожелал сохранить анонимность, причин развития сепсиса у Костомарова и Сванидзе
Всего один из 26 российских кинофильмов, которые получили финансирование от Фонда кино, в широком прокате окупился в 2022 году. Об этом
Осенью минувшего года старший внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков покинул Россию. Как известно, артист обосновался в США. В Америке он живет в
В Свердловской области сильно подорожал лук. Эта тенденция наблюдается с конца декабря. В конце минувшего года один килограмм лука можно было купить
Сегодня в России насчитываются сотни больших и маленьких музеев, посвященных Великой Отечественной войне. Множество их расположено в небольших
ЧВК "Вагнер" получает колоссальную поддержку от народа России и не станет реагировать на голословные заявления, заявил бизнесмен Евгений Пригожин.
В ЮФУ (Южном федеральном университете) эксперты оценили вероятность сильных землетрясений в Ростовской области в 2023 году. По словам доцента Алексея