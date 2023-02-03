Yandex.RTB

Бывший продюсер Валерия Меладзе Константин Сергеев заявил, что ему пора прекратить все концерты

Image 16+
Бывший продюсер Валерия Меладзе Константин Сергеев заявил, что ему пора прекратить все концерты
Знаменитости
Фото из открытых источников

Лозунг певца Валерия Меладзе, который тот выкрикнул на новогоднем концерте в Дубае, наделал много шума в РФ. Народный депутат Государственной думы России Луговой обратился в прокуратуру для того, чтобы там дали правовую оценку этим высказываниям артиста. В стране начали запрещать концерты исполнителя. Впрочем, как заявил бывший продюсер певца, ему уже давно пора прекратить все выступления.

Промоутер Константин Сергеев:

«Как по мне, Валерию пора прекратить все концерты. Эти бесконечные перелеты, недосыпания, командировки. Моё мнение, что он может не выступать, теперь нужно пожить для себя. В силу того, что все песни исполняет на русском языке, публика его исключительно русскоязычная. Или есть вариант: он с успехом может выступать на закрытых вечеринках «для уважаемых людей».

Сергеев также добавил, что «такой харизматичный артист может построить успешную политическую карьеру, причем не только в Грузии».

 

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Ксения Собчак прокомментировала слухи о том, что в юности снялась полностью обнаженной тайком от родителей

Вчера, 22:00

Актер из РФ Дмитрий Назаров решил продолжить творческую карьеру в Израиле

Вчера, 21:47

Уволенный из МХТ актер Дмитрий Назаров с женой уезжает из России в Израиль

Вчера, 21:40

Актеры, которые сами сломали свою карьеру из-за проблем с законом

Вчера, 21:27

Бывший продюсер Валерия Меладзе Константин Сергеев заявил, что ему пора прекратить все концерты

Вчера, 21:13

63-летняя телеведущая Лариса Гузеева внезапно уехала из России и объявилась в Израиле

Вчера, 15:53

Катерина Ковальчук «победила» Кристину Асмус в отношениях с матерью Гарика Харламова

Вчера, 15:45

Заслуженная артистка РФ Наташа Королева удивила поклонников новым имиджем

Вчера, 15:37

StarHit: Стало известно, как младший сын певицы Валерии Арсений зарабатывает на роскошную жизнь

Вчера, 15:28

Журналистка Ксения Собчак раскритиковала Екатерину Мизулину за жалобу на Инстасамку

Вчера, 15:19

МК: украинская певица София Ротару поссорилась с Ириной Аллегровой из-за СВО ВС России на Украине

Вчера, 15:17

E1.RU: в Екатеринбурге перечислены 3 основные версии гибели группы Игоря Дятлова в 1959 году

Вчера, 14:18

Антон Богданов проинформировал о совместной работе с Ольгой Картунковой в новом сериале «Сеструха»

Вчера, 13:48

Как изменилась жизнь сбежавшей из РФ экс-солистки группы «ВИА Гра» Веры Брежневой

Вчера, 13:40

Лариса Долина предложила Вале Карнавал выступить дуэтом на ее сольном концерте

Вчера, 13:32

Хранившая молчание Наташа Королева впервые откровенно рассказала о разводе с Тарзаном

Вчера, 11:49

Александра Урсуляк рассказала, как она «ужасно волновалась» на выступлении перед Пугачевой

Вчера, 11:39

КП: Слухи о продаже недвижимости Аллы Пугачевой в России оказались фейком

Вчера, 11:28

Звезда шоу «Холостяк» Дарья Хаитметова впервые сообщила о том, что потеряла ребенка

Вчера, 11:06

Куда пропали фейсконтрольщики, которые повелевали судьбами на входе в ночные клубы РФ

Вчера, 10:56

Минздрав России выпустил новую версию рекомендаций по защите и лечению от гриппа
  • 1-02-2023, 19:31

Минздрав России выпустил новую версию рекомендаций по защите и лечению от гриппа

Минздрав России выпустил новую версию клинических рекомендаций по защите от гриппа. Ведомство скорректировало методы лечения и профилактики

В Екатеринбурге по тарифу «Комфорт» местные таксисты отказываются везти пассажиров в аэропорт
  • Вчера, 14:09

В Екатеринбурге по тарифу «Комфорт» местные таксисты отказываются везти пассажиров в аэропорт

Екатеринбуржцы назвали самое ненавистное место для местных таксистов — это аэропорт Кольцово. Обсуждение жителей города развернулось под постом

Жителям Екатеринбурга выставили счет за электричество по ранее отмененному тарифу
  • 1-02-2023, 19:10

Жителям Екатеринбурга выставили счет за электричество по ранее отмененному тарифу

Местным жителям в Екатеринбурге выставили счёт за потребление электроэнергии по отмененному тарифу. О такой проблеме сообщили жильцы дома на улице

Актер Юрий Батурин заявил, что покаявшуюся актрису Чулпан Хаматову нужно простить
  • 1-02-2023, 18:01

Актер Юрий Батурин заявил, что покаявшуюся актрису Чулпан Хаматову нужно простить

Юрий Батурин решил высказать свое мнение о знаменитостях, которые покинули территорию РФ сразу же после начала спецоперации на Украине. Артист

«Вокруг ТВ» опубликовало лучшие российские и зарубежные сериалы в феврале 2023 года
  • Вчера, 09:25

«Вокруг ТВ» опубликовало лучшие российские и зарубежные сериалы в феврале 2023 года

Сразу несколько зарубежных и российских телесериалов выходят в феврале. Составлен список новинок, которые необходимо посмотреть. 23 февраля выходят

Минздрав России выпустил новую версию рекомендаций по защите и лечению от гриппа
  • 1-02-2023, 19:31

Минздрав России выпустил новую версию рекомендаций по защите и лечению от гриппа

Минздрав России выпустил новую версию клинических рекомендаций по защите от гриппа. Ведомство скорректировало методы лечения и профилактики

Новости партнеров
Новости партнеров
В Нижнем Тагиле вторые сутки разыскивается пропавший 11-летний мальчик Ярослав Гельд
  • 1-02-2023, 19:24

В Нижнем Тагиле вторые сутки разыскивается пропавший 11-летний мальчик Ярослав Гельд

В Нижнем Тагиле уже вторые сутки подряд ведутся поиски пропавшего 11-летнего мальчика. Ярослав Гельд не вернулся домой из школы 31 января. Последний

Родители 2-летнего Миши Бахтина со СМА добиваются, чтобы его продолжали лечить
  • 2-02-2023, 13:27

Родители 2-летнего Миши Бахтина со СМА добиваются, чтобы его продолжали лечить

Родители Миши Бахтина со спинальной мышечной атрофией (СМА) от уральских чиновников и врачей добиваются лечения своего 2-летнего сына. Мальчик

Филиппо выступил с критикой Макрона
  • 1-02-2023, 08:38

Филиппо выступил с критикой Макрона

Французский политик Филиппо, являющийся одним из лидеров оппозиционного движения в государстве, выступил с критикой президента Макрона после его

Онколог Копосов рассказал о самом распространенном виде рака у россиян
  • Вчера, 11:57

Онколог Копосов рассказал о самом распространенном виде рака у россиян

Самыми распространенными видами рака в России является рак молочной железы у женщин, а также рак предстательной железы у мужчин. Что касается