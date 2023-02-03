Бывший продюсер Валерия Меладзе Константин Сергеев заявил, что ему пора прекратить все концерты

Лозунг певца Валерия Меладзе, который тот выкрикнул на новогоднем концерте в Дубае, наделал много шума в РФ. Народный депутат Государственной думы России Луговой обратился в прокуратуру для того, чтобы там дали правовую оценку этим высказываниям артиста. В стране начали запрещать концерты исполнителя. Впрочем, как заявил бывший продюсер певца, ему уже давно пора прекратить все выступления.

Промоутер Константин Сергеев:

«Как по мне, Валерию пора прекратить все концерты. Эти бесконечные перелеты, недосыпания, командировки. Моё мнение, что он может не выступать, теперь нужно пожить для себя. В силу того, что все песни исполняет на русском языке, публика его исключительно русскоязычная. Или есть вариант: он с успехом может выступать на закрытых вечеринках «для уважаемых людей».

Сергеев также добавил, что «такой харизматичный артист может построить успешную политическую карьеру, причем не только в Грузии».