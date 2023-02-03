Четвертая часть «О чем говорят мужчины» с Нагиевым и Харламовым стартует в кинотеатрах России

Продолжение комедии «О чем говорят мужчины» от участников театра «Квартет И» уже вчера, 2 февраля, стартовало в кинотеатрах России. На этот раз мужчины будут размышлять о «Простых удовольствиях».

Путешествием по глубинам подсознания проведут Ростислав Хаит, Камил Ларин, Леонид Барац, Александр Демидов вместе с привычными Максимом Виторганом и Михаилом Полицеймако. Помогут разобраться в вопросах вкручивания лампочки и существования женской дружбы Дмитрий Нагиев, Гарик Харламов, Екатерина Варнава.

Первый сезон фильма вышел в 2010 году. Им руководил режиссер Дмитрий Дьяченко, который через год решил продолжить историю. В 2018 году мужчинами занялся режиссер Флюзы Фархшатова. Четвертая часть сериала принадлежит Михаилу Полякову, создателю «Секретов семейной жизни».