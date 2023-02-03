E1.RU: в Екатеринбурге перечислены 3 основные версии гибели группы Игоря Дятлова в 1959 году

В Екатеринбурге перечислены 3 основные версии гибели группы Игоря Дятлова в 1959 году, пишет портал E1.RU. Одной из версий является сход лавины. В 2020 году такие выводы сделали в Генеральной прокуратуре.

К тому же, такого же мнения придерживаются ведущие ученые из Швейцарии. Рассматривается вариант с огненным шаром. Владислав Карелин, работник ВНИИИМТ, принимающий активное участие в поисковых работах, рассказал, что таинственный огненный шар можно было наблюдать тогда над палаткой. Он заявил, что видел лично такое явление, которое двигалось в сторону Нижнего Тагила. По словам Карелина, однажды неопознанный объект летел на север с юга, но неожиданно начал движение на запад с востока.

Добавим, что специалисты рассматривают еще одну версию, согласно которой проводилось испытание новой ракеты в районе Ивделя. Как сообщается, произошедшее имело техногенную природу, а на месте гибели группы Дятлова могло быть воздействие неким химическим веществом.