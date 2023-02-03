Газманов, как и Меладзе, тоже был на скандальной новогодней вечеринке в Дубае

Новогодняя вечеринка в Дубае быстро стала достоянием общественности. Как выяснилось, на скандальном мероприятии, когда Валерий Меладзе поддержал Украину, ранее выступил Олег Газманов.

Исполнитель вспоминает:

Меня пригласили отпраздновать Новый год в Дубае. Должен был выступить Саша Ревва, а он опоздал. Я сказал, что без проблем спою несколько песен.

Но публика решила проверить певца на «вшивость». Зрители вынуждали высказаться Газманова по поводу СВО, но он не стал, в отличие от Меладзе, продолжать украинский лозунг. Тогда на сцену залезли двое ребят:

Сначала их толкнул и сказал: «Ребята, Новый год. Дайте мне отдохнуть. Тут есть дети, женщины». Подошла охрана. Через несколько часов появился Валерий, который повел себя по-иному. Он продолжил украинский лозунг, сделав это полушепотом, в сторону отвел микрофон. Думал, прокатит, хотя ошибался. Его поклонник выложил это видео.

Газманов добавил, что в тот вечер с Меладзе он не общался, поскольку ранее ушел, а видео увидел уже в Интернете. Певец считает, что каждый вправе делать свой выбор и его коллега этот выбор сделал.