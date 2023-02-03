Хранившая молчание Наташа Королева впервые откровенно рассказала о разводе с Тарзаном

В последнее время внимание прессы приковано к личной жизни певицы Наташи Королевой и ее мужа Тарзана. Дело в том, что недавно балерина Волочкова публично заявила о разводе пары. Преданные поклонники супругов не знали, как им реагировать на подобные сообщения. В интервью Королева впервые откровенно прокомментировала семейную жизнь со стриптизером.

Артистка поспешила опровергнуть ложные домыслы СМИ. По словам Королоевой, они с Сергеем уже вместе 22 года вместе, а с каждым годом их отношения крепнут, несмотря на злые языки.

«Программу с Настей я не смотрела, ничего не поняла, мне кто-то сказал, потом выяснилось, что это Волочкова. Насте можно говорить, пускай», — высказалась Наташа.

Также исполнительница подчеркнула, что за все время любовных отношений их с Глушко несколько раз «разводили». Но пара не обращает внимание на завистников, продолжая вовсю наслаждаться жизнью.