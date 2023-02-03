Как изменилась жизнь сбежавшей из РФ экс-солистки группы «ВИА Гра» Веры Брежневой

3 февраля 2023 года день рождения отмечает Вера Брежнева. Певице исполнился 41 год. Настоящая фамилия артистки Киперман, а девичья фамилия - Галушка. Родилась звезда в Днепродзержинске на Украине. В юности занималась художественной гимнастикой, выступала в Театре юного зрителя.

В 2002 году исполнительница оказалась на концерте поп-группы "ВИА Гра". Во время выступления блондинка поднялась на сцену в качестве зрительницы, желающей спеть с участницами коллектива. В том же году Вера успешно прошла кастинг и стала солисткой коллектива. В женской группе она проработала 5 лет. В 2007 году Брежнева начала сольную карьеру, выпустила много песен, альбомов, клипов.

В 2015 году вышла замуж за композитора Константина Меладзе. В марте 2022 покинула РФ, переехав в Польшу. Там вокалистка занималась благотворительностью, а также волонтерской деятельностью. Позже красотка уехала в Италию, там она живет сейчас вместе с российским продюсером.