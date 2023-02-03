Катерина Ковальчук «победила» Кристину Асмус в отношениях с матерью Гарика Харламова

Новая возлюбленная известного юмориста и комика Гарика Харламова преуспела в том, с чем не справилась его бывшая супруга Кристине Асмус. Катерина Ковальчук наладила хорошие отношения с мамой возлюбленного.

Накануне мать Харламова отмечала свой очередной день рождения. Среди всех поздравлений оказались совместные фотографии с Катериной Ковальчук. Наталья также поделилась трогательными воспоминаниями об отдыхе со своей невесткой.

«Катюшечка, большое спасибо тебе!», — обратилась женщина к избраннице сына.

Видимо, актрисе удалось наладить теплое общение с мамой Гарика. При этом Асмус этого не смогла сделать. Пользователи обратились к Кристине. Они посоветовали брать пример с Ковальчук. По мнению фанатов, в этой ситуации Екатерина вышла победительницей и утерла нос его экс-супруге.