КП: Слухи о продаже недвижимости Аллы Пугачевой в России оказались фейком

На днях имя Аллы Пугачевой вновь прогремело во всех новостях. СМИ написали, что в РФ у Примадонны больше не осталось ни квартир, ни домов, ни замков.

Журналисты КП заглянули в официальные документы на недвижимость. Им удалось выяснить, что Примадонна не избавилась от своих владений в Москве. Согласно выписке из ЕГРН, Алла Борисовна по-прежнему владеет квартирой в 304 кв.м. в Филипповском переулке. К тому же, у артистки есть два земельных участка в столице. Первый участок на 1200 кв.м. расположен в домостроительном комбинате "Творчество" в Москве. Его кадастровая стоимость составляет 4,1 млн рублей. Второй участок размещен в деревне Бережки в Подмосковье и стоит 805 тысяч рублей.

А вот замок в деревне Грязь Пугачевой никогда не принадлежал. Что касается знаменитой пятикомнатной квартиры на Тверской, певица еще 9 лет назад переписала ее на Кристину Орбакайте.







