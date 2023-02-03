Ксения Собчак назвала Екатерину Мизулину «барби-злодейкой» после ее жалобы на Инстасамку

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак в своем Телеграм-канале главу Лиги безопасного Интернета Екатерину Мизулину назвала «барби-злодейкой» после призывов последней отменять выступления певицы Инстасамки.

«Она не понравилась Екатерине Мизулиной, новому мерилу, консервативной барби-роботу. Знаете, кого напоминает мне эта женщина? Мать Искры Поляковой из «Завтра была война», — написала Собчак.

По словам скандальной теледивы, Мизулина очень похожа на данного литературного персонажа «фанатизмом, несгибаемой верой в партию, радикальностью».

Также Ксения напомнила, что после критики Инстасамка пообещала совершенно новую концертную программу без матерных слов, предложив поклонникам приходить на выступления с своими родителями.



