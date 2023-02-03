Ксения Собчак прокомментировала слухи о том, что в юности снялась полностью обнаженной тайком от родителей

Ксения Собчак недавно отреагировала на популярный миф о том, что она подростком снялась для обложки альбома "This is Hardcore" знаменитой британской группы Pulp. Телеведущая решила прояснить ситуацию в своем Телеграм-канале.

Как рассказала журналистка, некоторые издания поддерживают миф о том, что в 17 лет она якобы тайком от родителей улетала в Лондон. Поговаривали, что там она снялась у фотографа Джона Каррена полностью обнаженной. Затем лидер Pulp Джарвис Кокер выбрал один из снимков Собчак для обложки альбома, а Ксюша стала знаменитой во всем мире еще задолго до реалити-шоу "Дом 2".

"Кто помог мне сделать карьеру? Собственная смелость. Попробуйте приобрести билет в Лондон, попробуйте к великому художнику пробиться на съемки, и это в 17 лет из ниоткуда", - написала светская львица.

Теледива добавила, что этот случай - ее любимая мистификация.