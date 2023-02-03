Куда пропали фейсконтрольщики, которые повелевали судьбами на входе в ночные клубы РФ

Не пройти фейсконтроль может не только не достигшая совершеннолетия студентка, но голливудская звезда или солист легендарного коллектива. Например, в феврале 2016 года одного из участников «Битлз» Пола Маккартни остановили у входа в клуб The Argyle после вручения премии «Грэмми». Оказалось, что охрана не узнала легендарного музыканта.

В том же году Эмбер Херд также оказалась в подобной ситуации. Звезда решила отпраздновать развод с Джонни Деппом, поэтому пришла с подругами-супермоделями в стриптиз-бар SophistiCats, который находится в Мельбурне. Но на входе в заведение артистки подрались с фейсконтролером, который не смог угадать, кто перед ним. Девушки ушли.

Через несколько лет охрана нью-йоркского бара не пустила туда Рианну с бойфрендом-рэпером A$AP Rocky. Причина отказа — знаменитость не предъявила удостоверяющий личность документ.

Сегодня подобные случаи исключение из правил. После пандемии 2020 года стали пускать почти всех. Критерии отбора сводились лишь к документу, подтверждающему 21-летие, трезвости, опрятному внешнему виду.