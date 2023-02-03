Лариса Долина предложила Вале Карнавал выступить дуэтом на ее сольном концерте

Лариса Долина и Валя Карнавал объявили о примирении. Произошло оно после того, как появились кадры с блогершей, которая на сцене шоу вручила букет исполнительнице песни "Погода в доме".

А сегодня выяснилось, что звезды согласились спеть дуэтом в проекте "Неформат". 67-летняя певица пригласила девушку на свой сольный концерт как одну из участниц. Знаменитости уверяют, что конфликта как такового и не было.

"Мне стыдно, что мои фанаты обрушили много негатива на Ларису Александровну после прошлой встречи", - сказала Карнавал.

"Значит, теперь мы квиты. Тогда не было ссоры, был просто разговор, - ответила Долина.

Обсуждаемый конфликт произошел в YouTube-шоу "Музыкалити" с Максимом Галкиным (признан иноагентом в России в минувшем году). Долина упрекнула Карнавал в том, что звезда соцсетей не попадает в ноты, посоветовав получить музыкальное образование. Валя в свою очередь заявила, что она хочет самовыражаться и не будет тратить время на учебу.